Un grave lutto unisce la comunità di Orvinio (Rieti) e Terni: un infermiere di appena 30 anni di età, Valerio Valentini, originario del comune sabino, ha perso la vita in un tragico incidente stradale accaduto nella serata di mercoledì lungo la strada statale Salaria, nei pressi del bivio per Belmonte in Sabina, in direzione Roma. Nel sinistro ha perso la vita anche un altro ragazzo, il 19enne Radu Varvariou.

Valerio Valentini aveva lavorato presso il distretto Usl2 di Terni, in particolare negli anni del Covid, dove era stato in prima linea nei servizi resi alla comunità ternana. «Viene ricordato da tutti i colleghi – è la nota dell’azienda sanitaria – profondamente colpiti dalla tragica notizia, per la sua disponibilità, generosità e gentilezza, oltre che per la grande capacità professionale. Anche la direzione strategica della Usl Umbria 2, con il direttore generale Piero Carsili e il direttore sanitario Nando Scarpelli, insieme al direttore dei distretti di Terni e Narni-Amelia Stefano Federici, esprimono ai familiari e agli amici profondo cordoglio».