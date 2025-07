Sbarca a Terni, per la prima volta, un’associazione internazionale che opera a tutela del mondo animale: si tratta di OIPA Italia (Organizzazione internazionle protezione animali) che nel territorio sarà rappresentata da Antonella Poma, nominata delegata provinciale e nota anche per il suo impegno nell’ambito del WWF. OIPA Italia si dedica alla tutela dei diritti degli animali e alla protezione dell’ambiente. Nello specifico, si occupa di contrastare il maltrattamento animale, promuovere le adozioni, sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del rispetto degli animali e dell’ambiente e intervenire in situazioni di emergenza. Per contattare l’associazione è possibile fare riferimento ai recapiti [email protected] e 328.7094477.