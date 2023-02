Incidente stradale nella mattinata di venerdì fra via Cesare Battisti e via della Vittoria. Una donna di 80 anni – I.G. le sue iniziali – è stata investita da un’autovettura Volkswagen Golf condotta da un 43enne (V.N.). L’anziana è stata soccorsa e trasportata in ospedale dal 118: le sue condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Locale ternana per i rilievi e la gestione della viabilità.

