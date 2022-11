Anziano soccorso in A1: elogio per il ternano Gubbiotti

‘Elogio’ per il 56enne ternano Raffaello Gubbiotti, sottoufficiale del Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana, appartenente al Centro di mobilitazione Italia centrale e servizi Capitale. Gli è stato attribuito dal comandante del Centro di mobilitazione Tosco-Emiliano del Corpo militare della Croce Rossa Italiana, il maggiore Riccardo Toti, in seguito all’intervento eseguito lo scorso 5 novembre lungo l’autostrada A1 all’altezza di Sesto Fiorentino (Firenze). Gubbiotti, insieme ad altri colleghi toscani, ha soccorso tempestivamente un anziano che era alla guida della propria autovettura, in evidente stato confusionale per gravi problemi di salute. «Sempre pronto e consapevole del proprio senso di responsabilità – osserva il maggiore Toti – è di fulgido esempio per i colleghi, riscuotendo profonda stima e rispetto dai superiori, contribuisce al prestigio della Croce Rossa Italiana e del suo Corpo militare volontario. Un chiaro esempio di prezioso collaboratore, di pieno e sicuro affidamento, di ampia e continua disponibilità».

