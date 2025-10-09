Un 42enne e un 21enne originari del sud Italia sono stati arrestati mercoledì a Passignano sul Trasimeno dai carabinieri della Sezione radiomobile della Compagnia di Perugia e del comando stazione di Ponte San Giovanni. I due sono accusati di aver truffato un 86enne di Passignano.

Tutto è partito dal pedinamento messo in atto dai militari dopo aver notato un’auto sospetta – presa a noleggio – con a bordo i due soggetti. Che si sono diretti verso il Trasimeno e, proprio a Passignano, hanno raggiunto l’abitazione dell’anziano – precedentemente contattato – da cui si sono fatti consegnare ben 11.150 euro in contanti.

In pratica, prima di mettere le mani sui soldi, avevano raggirato la vittima al telefono con il sistema del ‘finto incidente’, convincendola che un familiare era rimasto coinvolto in un grave sinistro e che, per evitare conseguenze penali al congiunto, avrebbe dovuto consegnare a un sedicente appartenente alle forze di polizia tutto ciò che, di valore, aveva in casa. Grazie ai carabinieri, tutto è stato recuperato – e restituito all’86enne – e i due sono stati arrestati e tradotti nel carcere di Perugia.