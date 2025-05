Quindici verbali per eccesso di velocità: pugno di ferro della polizia Locale di Città di Castello, durante lo scorso fine settimana, lungo la strada regionale 275 Apecchiese, arteria che collega Umbria e Marche, utilizzata anche da numerosi appassionati delle due ruote per le sue caratteristiche.

«Nell’attività di controllo – riferisce il Comune di Città di Castello in una nota – gli operatori, muniti di apposita strumentazione, hanno rilevato e contestato numerose violazioni al Codice della Strada, in particolare legate alla velocità di auto e moto. Proseguono dunque i controlli sempre più serrati al fine di garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada ed evitare il verificarsi di sinistri che, purtroppo, negli anni passati hanno avuto esiti alquanto gravi».

«Dagli accertamenti – prosege il Comune – è emerso che molti, in particolare motociclisti, provengono da fuori regione e questo sta a significare come la strada regionale 257 sia diventata da anni un percorso particolarmente ‘gettonato’ anche per lo scenario ambientale di rara bellezza in cui è inserito. Le pattuglie saranno presenti per tutto il periodo estivo, compatibilmente con gli altri servizi, al fine di garantire il corretto comportamento degli utenti della strada».