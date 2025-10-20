delle associazioni e comitati Auret, A.fa.d, Aucla, A.n.i.u, Aila, Anpvi, A.ge.pi, Ruotaabile, Noi Cittadini, Tma Prendimi per Mano, Comitato famiglie per il diritto alla riabilitazione, Insieme per Te

Dopo anni di incessanti battaglie, impegno costante e mobilitazione sul territorio, le associazioni e i comitati di genitori dell’Umbria festeggiano una vittoria fondamentale: l’approvazione del sostegno per le gravi disabilità da parte dell’attuale amministrazione regionale, sotto la guida della presidente Stefania Proietti.

​Questa storica approvazione rappresenta un passaggio fondamentale per giungere ad un sostegno strutturale in base ad un progetto di vita specifico, garantendo la più ampia libertà di scelta alle persone con disabilità e/o non autosufficienti, è un passo decisivo verso una maggiore inclusione e equità sociale nella Regione. I comitati e le associazioni esprimono profonda gratitudine all’amministrazione regionale e alla presidente Proietti per aver ascoltato le istanze delle famiglie e per aver tradotto in azione concreta anni di richieste dimostrando che se c’è la volontà politica tutto è possibile.

È un giorno che ricorderemo a lungo. Questa misura non è solo un aiuto economico o burocratico; è il riconoscimento tangibile della dignità e dei diritti dei nostri figli e delle nostre famiglie. Dimostra che la perseveranza e la lotta congiunta della società civile possono portare a cambiamenti reali e significativi.

La battaglia per questo sostegno ha coinvolto centinaia di genitori e caregiver che, attraverso petizioni, manifestazioni, audizioni, interrogazioni, mozioni e un dialogo continuo con le istituzioni che hanno tenuto alta l’attenzione sul bisogno di un supporto specifico e adeguato per le persone con disabilità gravi e gravissime. ​L’approvazione di questa misura, che prevede un contributo economico per le gravi disabilità e lo scorrimento delle liste di attesa per le gravissime, è il culmine di un percorso lungo e a tratti difficile, ma che ha visto la partecipazione coesa della comunità.

Tutti noi esprimiamo l’auspicio che questo sia solo il primo passo verso una pianificazione regionale organica e completa a sostegno di tutte le disabilità e delle fragilità. ​Le associazioni si impegnano ora a collaborare attivamente con gli uffici regionali per garantire una rapida e corretta applicazione della misura, assicurando che le risorse raggiungano tempestivamente le famiglie che ne hanno diritto.