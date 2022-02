Apre lo sportello dopo il tamponamento: colpita e multata

Un banale tamponamento che ha rischiato di avere conseguenze ben più gravi, una doppia multa per le protagoniste dopo l’intervento dei carabinieri del Nor di Città di Castello. È il particolare incidente avvenuto lungo la superstrada E45, nei pressi dello svincolo di Città di Castello. Una 35enne alla guida della propria utilitaria, nell’imboccare il restringimento di carreggiata presente per i lavori in corso per l’installazione del nuovo new-jersey, ha rallentato sensibilmente venendo tamponata dalla macchina che la seguiva, condotta da una 31enne. Dopo lo scontro, le due donne si sono fermate proprio nel punto del sinistro, nonostante la carreggiata fosse appunto ristretta. La conducente del veicolo tamponato ha aperto imprudentemente la portiera per scendere dal mezzo, venendo però colpita da un mezzo pesante che sopraggiungeva. Al termine dei rilievi del caso, i carabinieri hanno elevato una contravvenzione di 42 euro alla donna che ha tamponato ed un’altra della stessa cifra alla donna che ha aperto la portiera senza la dovuta attenzione.

