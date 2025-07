di Giovanni Cardarello

Che le sue prestazioni avessero attirato le attenzioni dei designatori era noto da tempo, ma che il salto in CAN C fosse previsto già in questa stagione, se non altro per la giovanissima età, non era prevedibile in assoluto. Eppure, è andata così. Dal 1° luglio 2025 il fischietto di Terni Leonardo Leorsini sbarca in serie C. Uno sbarco suffragato da una stagione dove è sceso in campo 20 volte tra serie D, Under 18 e Primavera 2 andando a completare un percorso complessivo di 61 presenze dall’anno di esordio, il 2021. Un bilancio che, nel dettaglio, lo ha visto 7 volte in campo nel 2021/2022, 16 nel 2022/2023, 18 nel 2023/2024 e appunto 20 nell’ultima stagione. Leorsini andrà a rimpolpare la pattuglia umbra di Lega Pro già forte dell’altro ternano Marco Di Loreto e di Matteo Dini di Città di Castello. Ma non solo.

In CAN C, come riporta il quotidiano ‘La Nazione’, sono confermatissimi gli assistenti Andrea Barcherini di Terni, Gian Marco Cardinali di Perugia, Matteo Lauri di Gubbio ed Elia Tini Brunozzi di Foligno. La crescita di Leorsini permette all’AIA Umbria di inviare nuove forze al primo livello nazionale, la CAN D, dove salgono dall’Eccellenza Edoardo Fanelli di Perugia e Marco Apuzzo di Terni. I due fischietti si aggiungono ai riconfermati Alessio Amadei di Terni, Giuseppe Ciorba e Marco Mammoli di Perugia. Promossi in CAN D anche gli assistenti Ettore Caravella di Perugia, Gabriele Conicella di Città di Castello e Simone Nicola Marotta di Orvieto. Ricordiamo, infine, che l’Umbria nutre una corposa presenza, 3 su 76, tra gli assistenti di gara di vertice, dove vengono confermati Andrea Bianchini di Perugia, Alessandro Costanzo di Orvieto e Matteo Passeri di Gubbio.