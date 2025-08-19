di Gian Paolo Pollini

Presidente regionale Arci caccia Umbria

L’Arci caccia Umbra, in riferimento al provvedimento della Regione Umbria che consente la caccia in deroga alle specie: storno, tortora dal collare e piccione di città a partire dal prossimo 15 ottobre, vuole far conoscere, così come hanno fatto altre associazioni, al mondo venatorio e all’opinione pubblica la propria valutazione.

Premesso che noi siamo per una attività venatoria ecocompatibile che si fonda su tre principi basilari: conoscere, gestire e conservare e non per prelevare a prescindere, così come siamo per mantenere l’equilibrio biologico tra le specie quando questo viene alterato determinando problematiche. Queste sono le motivazioni per le quali è stato fatto il provvedimento anche se riguarda specie non inserite tra quelle cacciabili.

Le colture agricole così come le questioni igenico/sanitarie vanno salvaguardate. Anche il periodo del prelievo ci sembra giusto tenendo conto che le specie in questione, esclusa la tortora dal collare, possono essere prelevate attraverso il metodo del contenimento con persone abilitate anche prima del periodo della caccia in deroga e per questo non condividiamo critiche strumentali rivolte alla Regione da parte di alcune associazioni che chiedono di anticipare la data del prelievo in deroga ai primi di settembre con il pretesto dei danni alle colture agricole, sapendo che gli agricoltori possono fare la richiesta di intervento alla Regione quando si manifesta il danno.