Che sia finito ad una impresa di Reggio Emilia – su input della Regione Umbria, poi assolto dall’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni – l’incarico di ‘redigere le verifiche preliminari con relativo planovolumetrico volto all’individuazione di più aree (circa 10 ettari ciascuna) per la realizzazione del nuovo ospedale di Terni’, è un fatto noto e legittimo. Come legittime sono le riflessioni politiche ma anche squisitamente tecniche che tale passo ha prodotto. Fra le seconde, possiamo certamente annoverare l’intervento del presidente dell’Ordine degli architetti della provincia di Terni, Stefano Cecere, eloquente nei contenuti.

«La mia non è una polemica né un’analisi politica – afferma -, non avendo l’Ordine che rappresento alcuna appartenenza, ma solo l’espressione di un sentire personale e comune alla nostra categoria professionale e, probabilmente, anche ad altre. Siceramente credo, e come me il consiglio che rappresento, che per assolvere tale incarico non solo ci si potesse rivolgere a questo territorio, ma credo pure che non occorrano professionalità particolarmente elevate. È una valutazione oggettivamente elementare, demandabile a qualsiasi professionista, e dubito che Terni non avesse le risorse per poterla condurre. Ma tant’è».

Cecere, poi, passa oltre e si sofferma su quanto l’Ordine sta realizzando: «Penso al tema dell’accessibilità, dove abbiamo avanzato la richiesta di un Peba (Piano di eliminazione delle barriere architettoniche, ndR) stanziando giuste risorse economiche per la sua redazione tecnica e su cui la collaborazione con l’amministrazione comunale e gli assessori di riferimento è totale. Il recente convegno organizzato con il Lions Club Terni Host lo dimostra. Unitamente al Comune, abbiamo chiesto un tavolo dedicato sull’argomento perché Terni, e lo diciamo da anni, ha peculiarità urbanistiche che possono renderla ‘città accessibile’, fra le pochissime in Italia». C’è poi un altro fonte di collaborazione con il Comune: «Il dialogo è aperto, direttamente con il sindaco, per realizzare l’ultimo progetto del grande architetto Mario Ridolfi, il cosiddetto ‘Uovo’. Certamente non sarà semplice, ma con un po’ di caparbietà e amore per la nostra città, crediamo che si possa compiere l’ultima opera di un grande architetto, fondamentale per la città di Terni, qual è stato Mario Ridolfi».