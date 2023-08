Arrestato l’uomo che ha accoltellato la compagna in piazza Grimana

Si è chiuso ben presto il cerchio a Perugia in merito all’accoltellamento di giovedì sera, ai danni di una 31enne di origini sudamericane. Polizia di Stato e Arma dei carabinieri, in un’operazione congiunta, hanno individuato e arrestato il responsabile del tentato omicidio: si tratta di un 39enne algerino, senza fissa dimora e con precedenti di polizia.

L’arresto

L’uomo è stato bloccato nel pomeriggio di sabato in via Bartolo. Da poco – spiega in una nota la questura di Perugia – gli era stata notificata la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa. Nonostante il provvedimento, giovedì sera, al culmine dell’ennesimo litigio, ha percosso con violenza la donna e l’ha ferita con una coltellata al fianco, nei pressi di palazzo Gallenga. Il soggetto era poi fuggito dalla scena ma è stato rintracciato nel giro di poche ore grazie al lavoro congiunto delle forze dell’ordine. Materialmente è stato intercettato dai carabinieri della stazione Fortebraccio. Ora si trova nel carcere di Capanne.