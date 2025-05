Dopo un maggio dal sapore quasi autunnale, l’estate è in arrivo anche in Umbria. Come segnalato da Perugia Meteo, le condizioni atmosferiche sulla regione, come sull’Italia, sono in via di progressivo miglioramento, con sole e temperature che nel weekend toccheranno i 30°C. Tra mercoledì e giovedì – spiega Michele Cavallucci dello staff di Perugia Meteo – ci sarà ancora il transito di «una moderata perturbazione sulle zone adriatiche che porterà dell’instabilità, specie giovedì, lungo la dorsale appenninica con qualche rovescio o temporale».

«Ma da venerdì 30 maggio – prosegue – proprio in prossimità della fine della primavera meteorologica e dell’inizio dell’estate, che avviene il 1° giugno, si profila una prima fase stabile e soleggiata (almeno per qualche giorno) con temperature sia massime che minime in aumento, con valori di giorno che raggiungeranno i 30°C». A provocare questa accelerazione dell’estate sarà «l’espansione verso est di un promontorio di alta pressione azzorriano che, da inizio prossima settimana, potrebbe essere alimentato da aria di origine africana», che aumenterebbe ulteriormente le temperature. Su questo punto sono però attese eventuali conferme nei prossimi giorni.