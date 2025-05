La giunta regionale dell’Umbria ha approvato la richiesta di ammissione a finanziamento per l’intervento di miglioramento sismico dell’ospedale Usl2 ‘San Giovanni Battista’ di Foligno, per un investimento complessivo di 19.433.287 euro. Il progetto, inizialmente inserito nel Pnrr nell’ambito dell’investimento ‘Verso un ospedale sicuro e sostenibile’, è ora finanziato attraverso le risorse dell’articolo 20 della legge 67 del 1988, come previsto dalla normativa nazionale.

«Questo importante investimento rappresenta un passo fondamentale per garantire la sicurezza dei pazienti e degli operatori sanitari dell’ospedale di Foligno – afferma la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti -. La messa in sicurezza sismica delle nostre strutture ospedaliere è una priorità assoluta per questa amministrazione. Non si tratta solo di un adeguamento tecnico, ma di un investimento sulla vita delle persone e sulla continuità dei servizi sanitari essenziali per i cittadini del territorio folignate e dell’intera regione».