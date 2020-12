I familiari si erano preoccupati perché non riuscivano più a mettersi in contatto con lui. Per questo martedì pomeriggio è scattato l’intervento del 118 ed anche dei vigili del fuoco del comando di Terni. Che, purtroppo, hanno scoperto che l’uomo – un anziano di 89 anni – si trovava ormai senza vita all’interno della propria abitazione nella zona di vocabolo Colleporto, ad Arrone. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Il decesso sarebbe dovuto a cause naturali.

