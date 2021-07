Arrone: «Asfalto e piante: alcune strade sono rischiose»

La segnalazione giunge dal territorio di Arrone (Terni) ed è di un lettore di umbriaOn: «Le condizioni di alcune strade del territorio sono pessime». Il riferimento è alle strade di Colle Sant’Angelo e Buonacquisto. «Fra asfalto e carreggiata ristretta da una vegetazione che non viene tagliata da tempo, le condizioni di sicurezza sono ridotte al minimo. Fra un po’ dovremo usare il decespugliatore per transitare. Ed in passato ci sono già stati degli incidenti». La richiesta è quella di un intervento che ripristini decoro e riporti un po’ di tranquillità fra chi si trova a passare lungo le strade in questione.

