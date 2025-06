Incidente stradale autonomo nel tardo pomeriggio di giovedì in zona Valleludra, fra Arrone e Polino, dove una donna ha perso il controllo della propria autovettura, finendo fuori strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Terni che hanno estratto la signora dall’abitacolo, consegnandola alle cure del 118, e poi recuperato il veicolo con l’ausilio dell’autogru. Le condizioni della conducente non desterebbero preoccupazione. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi.