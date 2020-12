Disavventura per un uomo nel pomeriggio di lunedì in zona Rosciano, ad Arrone. Ha perso il controllo dell’autovettura che stava conducendo finendo in una scarpata per circa cinque-sei metri: è uscito da solo dall’abitacolo e non ha riportato conseguenze serie nonostante l’impatto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni – sarà necessaria l’autogru per il recupero – ed i carabinieri.

Condividi questo articolo su