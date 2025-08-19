di F.T.

Aggiornamento ore 11.30 – La salma recuperata nella serata di lunedì nelle adiacenze della casa di località Caroci potrebbe essere quella della signora Enza Delli Gatti, 71 anni e originaria dell’Irpinia. L’identificazione formale avverrà a seguito degli esami disposti dall’autorità giudiziaria. Con lei vivevano la figlia E.C. e il genero G.C.. La donna avrebbe anche altri figli che vivono in parti diverse d’Italia. Secondo quanto appreso, il ritrovamento sarebbe avvenuto a seguito della segnalazione della figlia ai carabinieri, ai quali nel tempo non è mai stata sporta alcuna denuncia di scomparsa. Ciò, sembra, in ragione anche di tensioni venutesi a creare in ambito familiare che hanno contribuito, indirettamente, a far emergere la vicenda. In questi ultimi mesi l’Inps ha continuato ad erogare regolarmente la pensione alla signora.

Aggiornamento ore 9.45 – La donna, la cui identità dovrà comunque essere accertata attraverso gli esami biologici, sarebbe stata sepolta nei pressi di un muro di contenimento, a circa mezzo metro di profondità. Le condizioni del corpo fanno ipotizzare che la salma di trovasse lì da diversi mesi. Nell’agosto del 2024, si apprende, era stata ricoverata in ospedale per problemi di salute. Il nucleo familiare – che sarebbe orginario dell’Avellinese – formalmente non risiede nell’abitazione di località I Caroci e non era seguito dai servizi sociali comunali.

Una scoperta drammatica: è quella fatta fra il tardo pomeriggio e la prima serata di lunedì dai carabinieri del comando provinciale di Terni – le indagini sono condotte dai militari del Nucleo investigativo – in un terreno privato adiacente un’abitazione di località Caroci, nel territorio comunale di Arrone, lembo che si trova a poca distanza dal lago di Piediluco e a pochi metri dal confine con il Lazio e la provincia di Rieti.

In questo terreno è stata ritrovato il cadavere di una donna, lì residente, di circa 70 anni di età. Sul punto, sono partite – immediate – le indagini dell’Arma, coordinate dal sostituto procuratore Raffaele Pesiri, per ricostruire l’accaduto. E molto deve essere ancora definito, a partire dalle cause della morte della donna – che sarebbe stata sepolta addirittura mesi fa – per capire se siano state ‘naturali’ o meno.

In questo senso sarà determinare l’autopsia sulla salma, trasferita presso l’obitorio dell’azienda ospedaliera di Terni. Ovviamente andrà anche accertato perché – e da chi – sia stata sepolta accanto all’abitazione dove viveva. La segnalazione che ha condotto i carabinieri sul luogo dove è stata poi fatta la tragica scoperta, sarebbe partita dal nucleo familiare della signora: alcune persone sono state già sentite a sommarie informazioni.

La scoperta non sarebbe ricollegata a ricerche attivate a seguito della scomparsa della persona. Allo stato, non risultano persone sottoposte a fermo e la procura della Repubblica di Terni, in questa fase, sta procedendo per l’ipotesi di occultamento di cadavere ma, chiaramente, il quadro è in corso di definizione. In questo senso gli accertamenti scientifici dei carabinieri, condotti dal personale del comando provinciale di Terni, così come quelli di carattere medico-legale – il medico legale incaricato dalla procura di Terni è il dottor Massimo Lancia – saranno dirimenti. Appreso l’accaduto, il sindaco di Arrone Fabio Di Gioia, in un breve post su Facebook, esprime «forte sgomento. Sappiamo – aggiunge – del grande lavoro che stanno svolgendo gli inquirenti». In aggiornamento