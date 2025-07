Carlo Santoprete e Pier Flippo Cianchetta. Sono i due ingegneri cui Arvedi-Ast ha assegnato le borse di studio istituite dall’azienda in memoria dell’ingegnere Elio Chicchiero, figura di riferimento per l’innovazione tecnologica e la cultura industriale del sito ternano.

Per ricordarne l’eccellenza professionale e lo spirito di guida verso i giovani, Arvedi-Ast ha deciso di istituire due borse di studio, destinate a giovani ingegneri neolaureati ternani che si siano distinti per il loro percorso accademico e per la qualità del lavoro di tesi. I vincitore sono Santoprete e Cianchetta. Il primo «ha conseguito nel luglio 2024 la laurea magistrale in ingegneria industriale presso l’università degli Studi di Perugia, sede di Terni, con la votazione di 110 e lode e menzione speciale. Da settembre 2024 è stato inserito nell’ente automazione di Aast. La sua tesi, dal titolo ‘Simulazione del processo di tempra ad induzione presso Umbra Group S.p.A. mediante il software agli elementi finiti Deform’, ha avuto come obiettivo l’individuazione di un software capace di ottimizzare il trattamento termico di tempra ad induzione per componenti in Cronidur 30, un acciaio inox autotemprante brevettato da Umbra Group», spiega l’azienda.

Cianchetta «ha conseguito la laurea magistrale in Ingegneria meccanica presso l’università degli studi di Perugia nel novembre 2024, con votazione di 110 e lode. Attualmente lavora presso il Cern di Ginevra, dove ha svolto anche il proprio lavoro di tesi. Il suo elaborato, intitolato ‘Thermal Quality Control for the Upgrade of the CMS Tracker Structure for the LHC High Luminosity Phase Based on Advanced CO₂ Two-Phase Cooling System’, è incentrato sullo studio delle performance termiche dei sistemi di raffreddamento avanzati impiegati per l’elettronica e i sensori del futuro tracker dell’esperimento Cms, uno dei principali progetti dell’Lhc (Large hadron collider), responsabile nel 2012 della scoperta del Bosone di Higgs. Il tracker è un componente chiave dell’esperimento, poiché consente di ricostruire con estrema precisione le traiettorie delle particelle cariche generate nelle collisioni, permettendo l’identificazione di nuove particelle».

Attraverso questa iniziativa, «Arvedi-Ast intende celebrare il valore umano e professionale dell’ing. Chicchiero e promuovere la crescita dei talenti del territorio, nel segno dell’eccellenza e dell’innovazione».