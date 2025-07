Tempo di fermata estiva per gli impianti di Arvedi Acciai Speciali Terni, uno stop che però – in particolare per l’area a caldo – salvo una ripresa anticipata, sarà più lungo di quanto inizialmente previsto. Giovedì la direzione aziendale ha infatti comunicato alle rsu la fermata, da venerdì 25 luglio alle ore 14, del secondo forno, che si aggiunge a quello già fermo dal 18 luglio. A seguire fermeranno gli impianti correlati. Per il reparto Acc la fermata, secondo il calendario predisposto a maggio, età prevista dal 4 agosto fino alle 22 del 24 agosto. Per Lac e Freddi, non risultano, alla giornata di giovedì, variazioni rispetto a quanto già comunicato. Il personale interessato dalle fermate, come fino ad oggi fatto, potrà recarsi al lavoro rispettando il proprio turno di appartenenza.

Ecco il calendario della fermata degli altri reparti. Lac: dalle 6 del 5 agosto alle 22 del 24 agosto. Pix1/2: Lac 10/Lac 2 dalle 22 del 10 agosto alle 22 del 24 agosto; Lac4/Laf4/Laf6/Ba3 dalle 6 dell’11 agosto alle 22 del 24 agosto; Zml 2-6-5-6-8-9-11/Temper 2-3/Lpn2 dalle 6 dell’11 agosto alle 6 del 25 agosto; Ba2 dalle 22 del 12 agosto alle 14 del 23 agosto. Società delle Fucine: Fuc-Colaggio dalle 6 del 28 agosto alle 6 del 19 agosto; Pressa dalle 6 del 4 agosto alle 6 del 5 settembre; Tratt-Mec dalle 14 del 12 agosto alle 6 del 23 agosto. Cst/Pix3: dalle 6 dell’11 agosto alle 6 del 25 agosto.