Un’area pubblica, compresa fra via Vivaldi e via Scarlatti (zona Quattro Strade, parte alta di borgo Rivo a Terni), che attende da una quarantina d’anni, dopo il primo e pare unico intervento da parte del costruttore privato al tempo impegnato in lavori in quell’area, di essere asfaltata. A sollevare il tema è un cittadino residente, Orlando Proietti, che in questi giorni è tornato a scrivere al Comune di Terni per capire quale sarà il destino di quegli spazi e perché non si riesca e non si sia mai riusciti a fare fronte alla situazione.

«A novembre 2024 – spiega Proietti – il Comune mi ha gentilmente risposto, precisando che l’ente si trova a dover gestire circa 1.200 chilometri di strade. Ma, va da sé che nei quarant’anni ‘di nulla’, forse qualcosa si poteva fare. Il punto che non mi va giù – prosegue – è che, passi per l’asfaltatura della vicina via dell’Aquila, dove insiste anche il complesso scolastico, ma in zona Cinque Strade è stata eseguita recentemente una riasfaltatura e non mi pare che ci fose tutta questa urgenza. E la situazione da me segnalata si trova proprio fra queste due descritte. Possibile che non si trovi il modo di intervenire?. C’è chi, nei corridoi comunali, mi ha suggerito di ‘trovarmi un politico’ per accelerare l’iter e addivenire ad una soluzione. Non voglio credere che occorra». Ma nella mail spedita al Comune, il cittadino insinua il dubbio di un ‘intervento dall’alto’ per l’asfaltatura alle Cinque Strade: «Siamo tutti uguali?», si chiede.