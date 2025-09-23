Passi avanti nell’assistenza da parte di Asili Notturni dell’Umbria: oltre ad essere stato avviato il programma gratuito di prevenzione per bambini e ragazzi da 6 a 17 anni di età, l’ambulatorio solidale di Perugia – in via G.P. da Palestrina – ha ampliato l’offerta di servizi odontoiatrici per i più giovani.

L’ambulatorio solidale si è potuto dotare di nuove apparecchiature, tra cui un aspiratore chirurgico e un compressore, che permetteranno l’utilizzo contemporaneo di due poltrone odontoiatriche, aumentando così la capacità di accoglienza e cura, anche grazie al sostegno di Umbra Acque. Contestualmente ha preso avvio il programma di prevenzione e igiene orale dedicato alla fascia 6-17 anni e, in particolare, a nuclei familiari con difficoltà economiche.

«Le sedute, completamente gratuite – spiega Asili Notturni dell’Umbria – saranno eseguite da igieniste dentali abilitate, con il supporto dei volontari dell’associazione tra cui medici e odontoiatri. Il progetto nasce con l’obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione fin dalla giovane età, offrendo un servizio qualificato a famiglie che spesso non hanno accesso alle cure odontoiatriche di base. Le prenotazioni potranno essere effettuate tramite i servizi sociali dei Comuni, le associazioni di volontariato oppure direttamente presso la segreteria degli Asili Notturni».

Nel corso del 2025 l’associazione ha già fornito 82 protesi dentarie gratuite a pazienti in difficoltà, confermando la missione di cura radicata nel territorio. «Oggi, grazie a strumenti più moderni ed efficienti, sarà possibile ampliare i servizi e raggiungere un numero ancora maggiore di persone in stato di bisogno. Il nostro ringraziamento va ad Umbra Acque – sottolineano da Asili Notturni – per la sensibilità dimostrata verso chi ha più bisogno nelle nostra realtà del territoriale. Grazie a questo supporto potremo garantire cure dentistiche gratuite a molti giovani umbri».