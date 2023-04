Asm Terni-Acea, c’è il secondo closing. Il gruppo romano al 45%

Secondo closing perfezionato e partita chiusa. Nuovo step per l’aggregazione industriale che vede protagoniste Asm Terni, Acea e il Comune: «A seguito del perfezionamento di questo accordo, la partecipazione di Acea – scrivono da via Capponi – nel capitale sociale di Asm sale al 45% e l’utility umbra acquisisce il 20% del capitale di Orvieto Ambiente, la società spinoff di Acea Ambiente. Si rafforza così la prima multiutility integrata umbra, una realtà industriale attiva nel settore idrico, nella gestione dei rifiuti, nella produzione di energia elettrica e nella distribuzione e vendita di elettricità e gas». Mirko Menecali è il presidente della partecipata: «Siamo molto soddisfatti della conclusione di questo percorso attraverso il quale si è dato vita alla costituzione di una importante realtà industriale che mi pregio di presiedere che è stata, è e sarà motivo di orgoglio per tutti i cittadini ternani». Come noto il consiglio comunale dovrà esprimersi sulla presa d’atto della nuova composizione societaria.

6 DICEMBRE 2022, IL PRIMO CLOSING E IL NUOVO CDA

RIFIUTI A TERNI, RIVISTO IL PEF 2022-2025: +5.59% NEL 2023

LA RELAZIONE FINANZIARIA ACEA 2022: L’IMPATTO DELLA LIAISON

28 SETTEMBRE 2022: IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA L’OPERAZIONE

LA PROPOSTA PER L’ACCETTAZIONE: DETTAGLI E CONSEGUENZE

LA MAXI OPERAZIONE INDUSTRIALE: PER ACEA FINO AL 49% DELLE AZIONI

LA BOZZA DEL NUOVO STATUTO SOCIETARIO – DOCUMENTO

7 MAGGIO 2021, ASM LANCIA L’AVVISO PER IL NUOVO PARTNER