Asm Terni Spa, c’è il bilancio 2022: «Ripreso il dialogo con sistema bancario»

Tra le ‘partecipate’ principali del Comune di Terni era l’unica che restava ed ora c’è il via libera anche per loro. Asm Terni – 55% in mano al Comune, il restante al gruppo Acea – ha approvato all’unanimità il bilancio di esercizio 2022.

L’azienda spiega che nel corso del 2022 «sono stati fatti investimenti per circa 6 milioni di euro e si è incrementato il patrimonio netto dai 49 milioni del 2021 agli oltre 78 milioni del 2022, con significativo rafforzamento della struttura patrimoniale della società che continua sempre più a rappresentare la multiutility di riferimento del territorio umbro, oltre che per la gestione di servizi essenziali per la comunità, anche per le sue capacità di produzione di energie rinnovabili e recupero di materie prime, in questa fase di sfida alla transizione energetica e all’economia circolare». Mirko Menecali, presidente Asm, esprime «grande soddisfazione per l’impatto generato nel 2022 da Asm in termini di ricchezza trasferita sul territorio. Occupazione sull’indotto per 61 milioni di euro equivalente a 388 risorse al livello nazionale, di cui 29 milioni equivalenti a 187 risorse a livello locale, senza tener conto delle 360 unità di personale in organico alla società nel 2022. Inoltre, nell’ambito dei servizi ambientali, oltre a raggiungere il 78% di raccolta differenziata, con la tariffa meno onerosa sia a livello regionale che nel confronto su base nazionale, ampio è stato il ricorso agli affidamenti alle cooperative sociali per la raccolta e lo spazzamento». A chiudere il cerchio l’Ad Tiziana Buonfiglio: «L’esercizio 2022 restituisce un bilancio, per la prima volta negli ultimi anni, con il riconoscimento della garanzia della continuità aziendale. Infatti, grazie all’ingresso di Acea nella compagine sociale e alle conseguenti sinergie industriali, è ripreso il dialogo con il sistema bancario e sono in corso di regolarizzazione i flussi finanziari con i fornitori, nostri fondamentali partner strategici».