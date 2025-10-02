Asm Terni ha conseguito la Certificazione UNI/PdR 125:2022, lo standard nazionale che misura l’impegno delle organizzazioni nella promozione della parità di genere e delle pari opportunità. Il riconoscimento è arrivato al termine di un percorso di analisi e valutazione che ha riguardato le politiche interne di equità, valorizzazione delle competenze, crescita professionale e inclusione. Con questo traguardo l’azienda si allinea agli indirizzi nazionali in materia di uguaglianza e contribuisce agli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

«L’ottenimento della certificazione – ha detto l’amministratrice delegata Tiziana Buonfiglio – è il frutto di un percorso iniziato con workshop e progetti interni. È un risultato che ci incoraggia a continuare a mettere in campo pratiche aziendali orientate all’inclusione». Sulla stessa linea il presidente Gabriele Ghione, che ha sottolineato come «la parità non sia solo un principio etico, ma anche una leva che favorisce innovazione e competitività, creando un contesto in cui ciascuna persona possa esprimere al meglio le proprie potenzialità».