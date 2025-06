Un 53enne di nazionalità è stato arrestato a Deruta dai carabinieri del locale comando stazione, per i reati di atti persecutori, maltrattamenti e lesioni personali nei confronti dell’ex compagna 42enne. Secondo quanto ricostruito, l’uomo l’avrebbe attesa fuori dalla sua abitazione per poi aggredirla utilizzando una bicicletta.

«L’aggressione – riferisce una nota dei carabinieri – è avvenuta intorno alle ore 19.30 quando l’uomo, dopo aver atteso la vittima sotto la propria abitazione, l’ha colpita violentemente utilizzando la bicicletta in suo possesso, attingendola alle gambe e al corpo». La donna, nonostante le ferite, è riuscita a contattare il 112 e i militari dell’Arma hanno rintracciato e fermato l’aggressore a poche centinaia di metri di distanza dal domicilio della donna, mentre tentava di allontanarsi con la stessa bicicletta.

La 42enne, trasportata dagli operatori del 118 all’ospedale di Pantalla, è stata poi medicata a dimessa con una prognosi i 7 giorni. Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, non era il primo episodio del genere e, anche in ragione di ciò, il 53enne è stato arrestato ed anche denunciato per guida in stato di ebbrezza. All’atto del controllo, infatti, è stato trovato con un tasso alcolemico di 1,08 grammi/litro (il massimo consentito è 0,5 g/l). All’arresto ha fatto seguito la traduzione nel carcere di Spoleto.