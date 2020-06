Assisi, aggredisce compagna: nei guai

Una convivenza ‘forzata’ a causa del coronavirus che non è andata bene, tutt’altro. A rimetterci una 40enne del comprensorio di Assisi, aggredita da un 32enne di origini campane: per lui è scattato l’ammonimento da parte del questore di Perugia, Antonio Sbordone.

La relazione

La donna aveva riportato delle lesioni in seguito ad una delle aggressioni e la polizia è intervenuta per capire la storia. In sostanza i due avevano iniziato la relazione sentimentale a gennaio e, da marzo, aveva preso il via la convivenza ‘forzata’ a causa del covid-19. Il compagno – incensurato – fin da subito ha assunto atteggiamenti molto gelosi ed esercitava un controllo ossessivo sul telefono della convivente: dalle discussioni si è passati ad azioni ben più aggressive, fino a quando la 40enne non è stata costretta a richiedere le cure mediche. L’uomo è stato ‘ammonito’, vale a dire invitato a tenere una condotta conforme alla legge ed evitare di creare timosi alla persona offesa per la propria incolumità fisica e psicologica.