Ostacola auto con il trattore: denunciato

Violenza privata. Questo il reato per il quale un 61enne di origini piemontese è stato denunciato dalla polizia di Stato di Assisi dopo aver tentato più volte di speronare un’autovettura con il proprio trattore: la ‘vittima’ è un 36enne del posto, il quale si è rivolto alle forze dell’ordine per segnalare gli spiacevoli episodi. Era già accaduto.

I tentativi

L’uomo è entrato in azione due volte per ostacolare la marcia del veicoli attraverso manovre improvvise che hanno costretto il 36enne a diminuire la velocità per evitare il peggio. La polizia ha scoperto che il 61enne già in passato era stato denunciato per lo stesso motivo: a causa di vecchi contrasti, lo tallonava da vicino per poi suonare con insistenza il clacson e affiancarlo in modo pericoloso per stringere gli spazi tra i mezzi e la carreggiata. Infine lo superava e arrestava la marcia con una frenata. Per lui guai in arrivo.