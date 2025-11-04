di Francesco Fasulo

Capogruppo Forza Italia – Consiglio comunale di Assisi

Denuncio gravissime irregolarità nella rappresentazione istituzionale e nell’uso improprio dei simboli della Repubblica. Ancora una volta l’amministrazione comunale di Assisi si è resa protagonista di una comunicazione istituzionale parziale e viziata da gravi irregolarità procedurali che sollevano interrogativi sulla conoscenza delle norme fondamentali che dovrebbero guidare l’azione amministrativa.

La comunicazione pubblicata sui canali social ufficiali del Comune in occasione delle celebrazioni per il 107° anniversario della Vittoria e per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate presenta una rappresentazione incompleta e selettiva della presenza istituzionale alla cerimonia. Pur facendo riferimento alla ‘rappresentanza consiliare’, la comunicazione omette deliberatamente di menzionare la partecipazione del sottoscritto che ha reso omaggio a Capodacqua e ad Armenzano alla ricorrenza in qualità di consigliere comunale di opposizione e capogruppo di Forza Italia.

Ancora più grave appare l’uso improprio della fascia tricolore, distintivo esclusivo del sindaco secondo l’articolo 50 del Testo Unico degli Enti Locali, che dalle immagini pubblicate risulta indossata da un consigliere comunale pur essendo presente un assessore. Tale comportamento costituisce una palese violazione dell’articolo 40 dello Statuto del Comune di Assisi, che stabilisce chiaramente che ‘il vice sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall’esercizio della funzione. Quando il vice sindaco è temporaneamente assente o impedito alla sostituzione del sindaco, provvede l’assessore più anziano di età’.

La fascia tricolore non è un accessorio decorativo per cerimonie di rappresentanza, ma il distintivo di chi esercita le funzioni di ufficiale del governo, con tutte le responsabilità e i poteri che tale ruolo comporta. Chi indossa legittimamente la fascia tricolore può essere chiamato in qualsiasi momento ad assumere decisioni importanti per la comunità, a firmare atti urgenti, a rappresentare lo Stato nelle sue funzioni più delicate. Non si tratta di una passerella, ma dell’esercizio concreto di una funzione pubblica di primaria importanza.

Questi episodi sollevano legittimi interrogativi sulla conoscenza che l’attuale amministrazione ha delle norme che dovrebbero guidare quotidianamente la sua azione. Come è possibile che chi governa una città non conosca le disposizioni fondamentali del proprio Statuto comunale? Come si può garantire il corretto funzionamento delle istituzioni se si ignorano le regole più elementari del cerimoniale e della rappresentanza istituzionale? I cittadini di Assisi e delle frazioni hanno il diritto di essere rappresentati da amministratori che conoscano e rispettino le norme che disciplinano il loro mandato. La superficialità dimostrata in questa occasione fa sorgere dubbi sulla preparazione e sull’attenzione che viene dedicata agli aspetti più tecnici e procedurali dell’amministrazione pubblica.

Questa prassi, ormai consolidata, rivela un’amministrazione che ha smarrito la bussola dell’imparzialità istituzionale, utilizzando i canali di comunicazione pubblica come strumenti di promozione politica anziché come mezzi di informazione neutrale e completa per i cittadini. La comunicazione istituzionale deve garantire completezza, trasparenza e rispetto di tutte le componenti rappresentate negli organi consiliari, indipendentemente dal loro orientamento politico.

Un’amministrazione che appare più attenta a comparire sulle pagine patinate dei giornali e sui social network che concentrata sulla soluzione concreta dei problemi quotidiani dei cittadini finisce per tradire la fiducia che le è stata accordata. I cittadini di Assisi e delle frazioni meritano un’amministrazione che dedichi le proprie energie alla risoluzione delle questioni concrete che interessano la comunità, non alla costruzione di un’immagine mediatica basata su comunicazioni parziali e violazioni delle regole istituzionali.

Particolare attenzione merita la prossima assunzione del portavoce istituzionale, per la quale risulta bandito un apposito concorso. Sarà garantita una comunicazione realmente imparziale, come impone la normativa sulla comunicazione pubblica, o assisteremo piuttosto alla nomina di un portavoce della sola parte politica di maggioranza, retribuito anche con le risorse dei cittadini che non hanno sostenuto l’attuale amministrazione?

Su questo aspetto vi sarà certamente un’attenta vigilanza da parte del sottoscritto in qualità di consigliere comunale di opposizione e capogruppo di Forza Italia, perché i principi di trasparenza, completezza e imparzialità che la legge impone a ogni pubblica amministrazione non possono essere sacrificati sull’altare della propaganda politica. La democrazia si nutre di rispetto reciproco e di rappresentazione equa di tutte le componenti istituzionali. Quando questo viene meno, è il tessuto democratico stesso a indebolirsi, con grave danno per l’intera comunità.