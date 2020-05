Assisi, invadono edifici in disuso: denunciati

La polizia di Stato di Assisi, insieme a personale del reparto prevenzione crimine Umbria-Marche, ha denunciato tre persone che occupavano abusivamente alcuni fabbricati industriali nella zona della stazione di Santa Maria degli Angeli (Assisi). Il tutto è partito da una segnalazione relativa ad uno strano viavai di soggetti e la polizia ha accertato come la rete metallica di recinzione fosse stata tagliata. L’ispezione dei locali ha dato esito positivo visto che in uno di questi c’erano i tre soggetti poi denunciati: un marocchino di 39 anni residente a Perugia ma di fatto senza fissa dimora, pluripregiudicato e gravato da un provvedimento di divieto di ritorno nel comune di Assisi, un 38enne di nazionalità marocchina e un 45enne tunisino entrambi regolari sul territorio nazionale ma di fatto senza fissa dimora. Una volta allontanati dallo stabile, sono stati tutti denunciati per ‘invasione di edifici’.

