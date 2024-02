Assisi: operaio cade da un’altezza di cinque metri. È grave

Serio infortunio sul lavoro nella zona di Santa Maria degli Angeli (Assisi) nella giornata di martedì. Un operaio 60enne di nazionalità straniera è precipitato da un’altezza di circa cinque metri mentre stava eseguendo dei lavori edili. Soccorso dagli operatori del 118, è stato trasportato in ‘codice rosso’ all’ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia. I sanitari hanno riscontrato un politrauma, disponendo il ricovero dell’uomo in terapia intensiva con riserva di prognosi. Sull’accaduto sono in corso accertamenti della Usl Umbria 1 e dell’Arma dei carabinieri.

