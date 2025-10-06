La Pro loco di Viole (Assisi) ha rinnovato il proprio consiglio direttivo che passa da 9 a 15 membri, «grazie al forte entusiasmo dei giovani – riporta una nota della stessa Pro loco – molti dei quali avvicinatisi all’associazione attraverso Beerock, la rassegna delle birre artigianali che è diventata il simbolo della frazione».

Il nuovo presidente è Andrea Catanossi, affiancato dai vice presidenti Lucia Pallaracci e Renzo Sensi. Completano il direttivo Rosagata Trecento e Feliciana Sorbelli (tesoriere), Angela Lutazi (segretaria) e i consiglieri Filippo Tritoni, Ivano Bocchini, Italo Landrini, Teobaldo Ronca, Daniele Carnali, Daniele Catanossi, Andrea Cannelli, Giorgia Buzi, Fabio De Santis.

Dopo tre mandati, lascia la guida della Pro loco Ivano Bocchini, consigliere comunale, che in dieci anni ha seguito iniziative decisive per la comunità: dal salvataggio e la ristrutturazione delle ex scuole elementari (oggi sede della Pro loco) all’intitolazione della piazza antistante la chiesa di San Vitale a don Lamberto Petrucci, al sostegno alle principali realtà della frazione, la parrocchia di San Vitale e la scuola materna ‘SS. Regina delle Rose’.

«Si apre una nuova fase tra continuità e rinnovamento – spiega la Pro loco di Viole -, con l’entusiasmo di una generazione pronta a dare slancio alla vita culturale e sociale di Viole. La prima iniziativa del direttivo sarà la conferma del corso di inglese ‘”English for all’, previsto per lunedì 6 ottobre alle 21 presso la sede della Pro loco. Con questo appuntamento prende il via la stagione di attività che animerà la frazione nei prossimi mesi».