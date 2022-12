Si ubriaca e molesta i clienti di un’attività. Poi minaccia gli agenti: denunciato

Si è ubriacato per poi molestare i clienti presenti sul posto. Infine ha aggredito gli agenti della polizia di Stato intervenuti: queste le ragioni che hanno portato alla denuncia di un 44enne di origine straniera per resistenza a pubblico ufficiale dopo l’intervento della polizia di Stato. L’uomo ha iniziato ad insultare ed inveire contro i poliziotti, poi li ha minacciati: alla fine sono riusciti a bloccarlo e portarlo via per gli accertamenti di rito. Nei suoi confronti c’è anche la sanzione per ubriachezza molesta in luogo pubblico.

