L’intervento è scattato lo scorso fine settimana presso un’abitazione di Assisi, a seguito di una lite in famiglia. Sul posto, gli agenti della polizia di Stato hanno preso contatto con la richiedente che ha spiegato che, mentre usciva di casa con la sorella, aveva notato lo zio – con cui i rapporti sono pessimi – con in mano una bomboletta di spray al peperoncino. Per questo, per cautelarsi, ha iniziato a filmarlo con lo smartphone. Ma l’uomo – 59 anni – dopo averle strappato di mano il telefono, ha aggredito la nipote e le ha spruzzato addosso lo spray. Dopo aver recuperato il telefono, le due donne sono fuggite chiedendo l’aiuto della polizia. Gli agenti hanno così rintracciato il 59enne, trovandolo in possesso dello spray e denunciandolo per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.