Assisi: tragica battuta di caccia. Muore ragazzo di 24 anni

Tragica battuta di caccia nel pomeriggio di mercoledì – intorno alle ore 17 – in una zona impervia del monte Subasio denominata Fosso delle Carceri, nel territorio comunale di Assisi. Un ragazzo assisano di appena 24 anni – Davide Piampiano – ha perso la vita dopo essere stato raggiunto al petto da un colpo di fucile, durante una battuta di caccia al cinghiale. Una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti – probabilmente la più accreditata – è che lo sparo sia partito dal suo fucile in seguito ad una caduta accidentale. Il ragazzo è stato soccorso dagli operatori del 118 con il supporto del Soccorso alpino, date le caratteristiche della zona, ma per lui non c’è stato purtroppo nulla da fare. Sull’accaduto sono in corso indagini da parte della procura della Repubblica di Perugia nella persona del pm Mara Pucci, svolte attraverso i carabinieri della Compagnia di Assisi che hanno sentito le persone che erano a caccia insieme al 24enne, sconvolte dall’accaduto. Sul luogo della tragedia si sono portati anche il medico legale incaricato dall’autorità giudiziaria – nei prossii giorni verrà eseguita l’autopsia sulla salma del ragazzo – ed il sindaco di Assisi, Stefania Proietti. Molto conosciuto e stimato così come la sua famiglia, impegnata nel settore alberghiero e della ristorazione, Davide Piampiano giocava a calcio ed era appassionato di musica, locali e aveva tanti amici. La notizia li ha presto raggiunti, gettando tutti nel dramma più profondo.

Articolo in aggiornamento