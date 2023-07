Ast: Bandecchi contro Arvedi. «Ha tolto lavoro a imprese ternane. Se qui non gli piace, torni a Cremona»

Un Bandecchi su di giri, quello che è intervenuto giovedì mattina al consiglio comunale di Terni. Durante un battibecco con le opposizioni, poco dopo l’apertura della seduta, il sindaco di Terni si è espresso così su Ast-Arvedi e sulla proprietà delle acciaierie: «Arvedi si sta comportando male con i ternani, tant’è che ho fatto scrivere all’azienda che oggi l’inquinamento della città fa più schifo di ieri e che l’aria è malsana. Abbiamo statisticamente il doppio di tumori negli adulti ed il triplo nella fascia dell’infanzia. Noi stiamo lavorando per promuovere il turismo ma non possiamo ignorare che Terni oggi è la peggiore città italiana per inquinamento. Arvedi – ha detto il primo cittadino di Terni – ha chiuso le porte ad aziende ternane per portare lavoro a Cremona. E non va bene. Manda centinaia di persone ‘in cassa’ per settimane. E non va bene. Chiede di pagare di meno l’energia elettrica, come me e come tanti altri perché il problema è di portata nazionale: Arvedi fa l’imprenditore e le sue istanze, in questo senso, fanno ridere perché riguardano il Paese intero. Se Terni non gli piace, può andarsene. E domani (venerdì, ndR) – ha concluso Stefano Bandecchi – andrò personalmente al ministero perché non si dà un miliardo di euro (il riferimento è all’accordo di programma, ndR) ad una persona che si rifiuta di ragionare con tutti noi, maggioranza e opposizione. Deve rispettare Terni, sennò stia a Cremona».

Condividi questo articolo su