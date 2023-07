Ast: Bandecchi ‘sferza’ Arvedi. «Porti rispetto ai ternani. Che morto un papa se ne fa un altro». Fiom sciopera

Un Bandecchi su di giri, quello che è intervenuto giovedì mattina al consiglio comunale di Terni dedicato alla discussione sulle linee programmatiche dell’amministrazione. Durante un battibecco con le opposizioni, poco dopo l’apertura della seduta, il sindaco di Terni si è espresso così su Ast-Arvedi e sulla proprietà delle acciaierie: «Arvedi si sta comportando male con i ternani, tant’è che ho fatto scrivere all’azienda che oggi l’inquinamento della città fa più schifo di ieri e che l’aria è malsana. Abbiamo statisticamente il doppio di tumori negli adulti ed il triplo nella fascia dell’infanzia. Noi stiamo lavorando per promuovere il turismo ma non possiamo ignorare che Terni oggi è la peggiore città italiana per inquinamento. Arvedi – ha detto il primo cittadino di Terni – ha chiuso le porte ad aziende ternane per portare lavoro a Cremona. E non va bene. Manda centinaia di persone ‘in cassa’ per settimane. E non va bene. Chiede di pagare di meno l’energia elettrica, come me e come tanti altri perché il problema è di portata nazionale: Arvedi fa l’imprenditore e le sue istanze, in questo senso, fanno ridere perché riguardano il Paese intero. Se Terni non gli piace, può andarsene. E domani (venerdì, ndR) – ha concluso Stefano Bandecchi – andrò personalmente al ministero perché non si dà un miliardo di euro (il riferimento è all’accordo di programma, ndR) ad una persona che si rifiuta di ragionare con tutti noi, maggioranza e opposizione. Deve rispettare Terni, sennò stia a Cremona».

«Arvedi mica ci ha fatto un favore. Rispetti i ternani, altrimenti si cambia»

Prima della sospensione dei lavori e dopo alcuni interventi di consiglieri comunali di opposizione, Bandecchi è tornato sulla questione. Senza troppi giri di parole né passi indietro. «Queste 19 multinazionali che sono presenti sul territorio di Terni, cosa vi hanno portato negli anni oltre ad inquinamento, distruzione, licenziamenti e atteggiamenti prepotenti? Ora voi potete decidere di essere supini ed avere paura se io dico ad Arvedi: cerchi per favore, caro cavaliere, di fare l’uomo vero e tratti con noi. Perché se lei ci vuole rovinare l’azienda, l’acciaieria, noi domani faremo in modo non solo che non prenda il milardo che le deve essere dato, perché andrò direttamente al ministero, ma anche che l’acciaieria cambierà padrone. Perché mica ci ha fatto un favore. L’acciaieria di Terni conta persone in cassa integrazione, mentre a Cremona no. Ci sono aziende che sono state mandate a casa a Terni, ma a Cremona no. Arvedi deve sapere che io personalmente ritengo che lui, se sta qui, deve rispettare i ternani in maniera educata come i ternani rispettano lui. Se così non fosse, morto un papa se ne fa un altro. Non è che le cose sono così tremende. Quindi – ha proseguito nel passaggio il sindaco di Terni – ci sono 1.500 imprenditori, Marcegaglia e tanti altri. Terni deve smettere di avere paura delle multinazionali e deve smettere di avere questo atteggiamento chino, sennò non saremo solo la pattumiera dell’Umbria, ma dell’Italia. Sono anni che faccio l’imprenditore e porto a casa risultati. Ora dovrei camminare chino? Mi scuserete ma io sono alto un metro e ottanta e sempre un metro e ottanta resto: io chino non cammino, quando morirò mi porterete per lungo ma fino a quel giorno io sto dritto. E non c’è nome che mi debba impressionare: a me impressiona chi offre 30 mila posti di lavoro, portando miliardi veri per cambiare questa città».

La Fiom sciopera il 10 a Terni e suona la ‘sveglia’ al Governo

Intanto la Fiom Cgil, per voce del segretario generale Michele De Palma, annuncia lo sciopero in Ast per lunedì 10 luglio: «Scioperiamo allo stabilimento Acciai Speciali Terni – è la nota sindacale – perchè l’assenza di un piano energetico nazionale che garantisca costi dell’energia competitivi al pari degli altri Paese europei e la mancanza di un piano nazionale per la siderurgia rischiano di minare la definizione del programma industriale e occupazionale di uno degli stabilimenti storici e fondamentali della siderurgia italiana. Il nostro sciopero unitario – afferma De Palma – è per avvertire il Governo del fatto che, in assenza di un intervento urgente per garantire una giusta transizione ecologica e la tutela e la promozione dell’occupazione, la mobilitazione unitaria andrà avanti».