Ast fra le 300 imprese con più consensi web

Ascoltare il web per individuare le aziende che più gratificano il personale e scoprire come sono cambiati gli elementi che indirizzano i giudizi: oggi i dipendenti guardano soprattutto a sicurezza, protezione sanitaria, sostenibilità e valori aziendali nel valutare il proprio posto di lavoro. A rilevarlo è la ricerca ‘Top Job-Best Employers 2021’, svolta dall’Istituto Tedesco Qualità ITQF, leader europeo dei test e dei sigilli di qualità, con il suo media partner La Repubblica-Affari&Finanza, di cui lunedì sono stati presentati i risultati.

C’è Terni con Ast

Alla sua terza edizione, la ricerca ha analizzato oltre 2 mila aziende con il maggior numero di dipendenti in Italia: 300 sono risultate le migliori e sono state premiate con il sigillo ‘Top Job-Best Employers’. Tra queste, i cui nomi sono apparsi lunedì su un articolo di La Repubblica, c’è anche Acciai Speciali Terni.

Il criterio

Come sono state selezionate? Per svolgere l’indagine, l’Istituto Tedesco ha utilizzato il ‘social listening’, la metodologia di ascolto ‘web’ considerata affidabile quanto la tradizionale intervista, poiché permette di raccogliere tutti i testi online che contengono almeno un riferimento sui datori di lavoro, restituendo un quadro molto realistico delle condizioni all’interno delle imprese. Negli ultimi 12 mesi sono stati raccolte oltre un milione di citazioni che si trovano online (social media, blog, forum, portali news, video) e che contengono riferimenti sui 2 mila datori di lavoro analizzati in tre macro-aree: cultura d’impresa, carriera (sviluppo professionale e delle competenze, incentivi lavorativi, prospettive di crescita, networking) e valori aziendali (rispetto, integrità, tolleranza, comunicazione, correttezza e riconoscimento). Strutturata in tre fasi, la ricerca ha realizzato un benchmark per ogni settore: i valori ottenuti sono stati prima ponderati e poi sommati per formare i punteggi (da 0 a 100). Alla fine, sono state selezionate come ‘Top Job – Best Employers 2021’ le aziende che hanno raggiunto almeno il 60% nella valutazione complessiva.

La sfida comunicativa

Il periodo in cui sono state raccolte le menzioni è iniziato nel 2019 per terminare a fine luglio 2020, quindi il raggio d’azione della ricerca ha coperto anche i mesi della pandemia. In tempi di Covid, la sicurezza del proprio posto di lavoro passa in primo piano per molti dipendenti, ed è al contrario proprio l’incertezza sulle prospettive vissuta in maniera più accentuata in alcuni settori che ha influito sulla classifica di quest’anno. Per quanto riguarda Ast, sicuramente il periodo di emergenza è stato un momento di sfida comunicativa molto importante anche nelle costanti relazioni con i propri dipendenti, per tenerli sempre al corrente degli sviluppi e delle iniziative volte ad assicurare la sicurezza di tutta la popolazione aziendale. Ne sono un esempio le campagne di comunicazione, ancora oggi presenti sui muri dell’acciaieria, per sensibilizzare i lavoratori sui corretti comportamenti da tenere per prevenire il contagio, il concorso realizzato dall’azienda per promuovere le migliori idee dei dipendenti per proteggersi dal virus e in ultimo l’adozione del dispositivo elettronico indossabile. Insieme ad Acciai Speciali Terni, tra le aziende che hanno ottenuto questo riconoscimento ci sono Enel, Snam e Cogne Acciai Speciali.