Ast: «Numeri positivi». Arvedi ‘festeggia’ con il bonus welfare di 250 euro per i lavoratori

Tutti i lavoratori di Ast avranno un ‘premio’ welfare di 250 euro, come segno di riconoscimento per i risultati positivi raggiunti dal gruppo Arvedi nei suoi primi cinque mesi al timone dell’acciaieria. A comunicarlo ufficialmente, in una lettera diretta a ciascun dipendente, è stato venerdì il cavalier Giovanni Arvedi, annunciando contemporaneamente che sarà avviato il confronto con i sindacati provinciali e le rsu per la definizione del premio di risultato. Una decisione presa – spiega Giovanni Arvedi -dell’aumento della produttività in tutti i reparti e dei dati economici e finanziari positivi nel primo semestre del 2022. Di seguito il testo integrale della lettera.

La missiva

«Sono trascorsi 5 mesi da quando il 1° febbraio di questo anno Acciai Speciali Terni è diventata parte del Gruppo Arvedi. Pochi mesi, importanti e molto impegnativi. Abbiamo iniziato a conoscerci reciprocamente; non è stato difficile perché ho trovato molta disponibilità a tutti i livelli. Da parte mia, con l’aiuto dei miei collaboratori, ho cercato in primo luogo di trasmettere i valori ed i principi su cui ho fondato e inspiro la mia vita imprenditoriale e condiviso i fondamenti tecnici, economici, commerciali e finanziari della gestione della nostra azienda, affinché torni ad essere competitiva per affermarsi su scala globale. Abbiamo lavorato insieme proficuamente, dialogando intensamente con i responsabili ed i tecnici per aumentare i volumi, migliorare la qualità, ottimizzare gli acquisti della materia prima, conquistare nuovi mercati con nuovi prodotti. In un contesto di grande difficoltà a causa delle conseguenze della guerra, in particolare sui costi energetici. Insieme abbiamo raggiunto i primi risultati positivi. Ne richiamo alcuni:

il Nickel scrap ratio (ovvero la percentuale di rottame di acciaio inossidabile nel mix di carica) è salito significativamente con benefici in termini di costi e consumi energetici;

il laminatoio a caldo produce regolarmente lo spessore 1,8 mm su larghezza 1500 mm, con beneficio a valle in termine di produttività dei laminatoi a freddo;

è cresciuta in modo deciso la quota di laminato a freddo sul mix produttivo, consentendo una migliore redditività;

la produttività di tutti i reparti è aumentata e sono migliorati i dati relativi alla sicurezza;

si è concluso processo di integrazione di Ast nel Gruppo, operazione delicata realizzata dai soggetti coinvolti con spirito costruttivo e affiatamento, creando le condizioni per un fruttuoso e reciproco rapporto sinergico;

i dati economici e finanziari sono stati positivi nel primo semestre.

Sono risultati significativi. Per questo abbiamo deciso di condividere con tutti voi la soddisfazione per il lavoro svolto ed abbiamo incaricato le direzioni competenti di assegnare a ciascuno un beneficio di 250 euro da utilizzare per gli acquisti più urgenti secondo le regole del welfare aziendale. Contemporaneamente sarà avviato il confronto con i sindacati provinciali e le rsu per la definizione del premio di risultato. Resta ancora molto da fare per migliorare il lavoro in Ast e raggiungere nuovi obiettivi di produzione e di vendite. Nella presentazione del piano industriale abbiamo annunciato quali sono i nostri obiettivi, con quali risorse ed in quanto tempo li vogliamo realizzare. Tutti dobbiamo fare la nostra parte per far sì che gli obiettivi si traducano in realtà per il bene di Ast e per un sereno futuro vostro e delle vostre famiglie. Anche da voi ci aspettiamo che prosegua la positiva collaborazione di questi primi cinque mesi».