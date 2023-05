Ast: nuovo stop a fine maggio. Fermata estiva dal 7 al 20 agosto

Dopo lo stop di inizio mese, confermata anche per la fine di maggio la fermata all’Ast di Terni: alle 22 di giovedì il fermo impianti riguarderà l’area a caldo, mentre potrebbero slittare di 24 ore le fermate di Lac – per le problematiche sul forno – e di conseguenza di Pix1/Pix2 e Centro di finitura, che quindi fermeranno rispettivamente il 28 e il 29 maggio. È quanto ha comunicato lunedì alle rsu la direzione aziendale.

Il quadro

L’incontro tra le parti era stato richiesto dagli stessi delegati di fabbrica per discutere la programmazione e la gestione delle ferie estive. L’azienda si è impegnata, compatibilmente alle esigenze produttive dei reparti, a verificare e confermare, in tempi rapidi, le richieste di ferie dei lavoratori per i mesi di giugno e luglio. È stata inoltre comunicata l’ipotesi di fermata collettiva dal 7 al 20 agosto. Nei prossimi giorni è prevista una nuova convocazione per la marcia impianti del mese di giugno e per le fermate collettive di Società delle fucine e Tubificio.