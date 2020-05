Ast, positivo al Covid addetto ditta esterna

Un dipendente di una ditta esterna fornitrice di Ast – che svolge attività presso il sito di viale Brin, a Terni – è risultato positivo al coronavirus. «Ast – riferisce l’azienda – ha prontamente informato il prefetto di Terni e si è resa disponibile per consentire la completa valutazione dell’evento e garantire la più ampia collaborazione e coordinamento con l’autorità sanitaria competente».

«Piano di sicurezza in atto»

«Tutte le attività necessarie per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori – prosegue la nota – sono state messe in atto e ogni figura aziendale, dotata di un compito preciso secondo il piano di emergenza Ast in caso di contagio Covid-19, è stata avvisata. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) è in costante contatto con il medico competente, il dirigente delegato dell’area coinvolta e il datore di lavoro di Ast, nonché con il titolare della ditta fornitrice, per seguire l’evoluzione della situazione».

Misure in corso di valutazione per il personale

Ast fa poi sapere che «in via prudenziale sta valutando e ponendo in essere ulteriori misure volte a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori, nel rispetto della normativa applicabile. Sin dall’inizio dell’emergenza Covid-19 – afferma l’azienda – Acciai speciali Terni ha lavorato a stretto contatto con le autorità locali per rispondere in modo proattivo alla situazione di emergenza e preservare la salute di tutti i suoi dipendenti. Questo è accaduto non solo adottando le misure ministeriali e regionali, ma anche incrementando in autonomia gli interventi previsti. In quest’ottica, Ast ha introdotto in stabilimento una serie di misure preventive che assicurano ai lavoratori la possibilità di operare secondo gli standard di sicurezza più elevati attualmente disponibili e garantiscono la normale continuità aziendale. La tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori rappresentano per Ast la priorità assoluta».

La cronistoria

Secondo quanto appreso l’addetto sarebbe rientrato dalle ferie lo scorso 10 maggio, salvo poi riprendere a lavorare dall’11 al 14 di maggio. Il 15 di maggio si sarebbe posto in quaratena volontaria e i primi sintomi sarebbero comparsi fra il 17 ed il 18 maggio. L’esito del tampone – positivo – è invece emerso mercoledì 20 maggio. Alcuni dei suoi colleghi sono stati già posti in isolamento fiduciario dall’autorità sanitaria.