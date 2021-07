Ast, Regolamento Ue sul carbonio: c’è anche l’inox

Sospiro di sollievo per l’Ast di Terni: la versione ufficiale del Regolamento sul Meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera, parte del pacchetto europeo ‘Fit for 55’ presentato mercoledì dalla Commissione europea, contiene tutta una serie di prodotti siderurgici esclusi invece dalle prime bozze circolate nei giorni precedenti, come acciaio inox e altri acciai speciali, con effetti che con le prime stesure del testo sarebbero stati tutt’altro che irrilevanti, in termini di competitività, per lo stabilimento umbro. Grande soddisfazione tra gli europarlamentari italiani che si sono occupati della vicenda.

TUTTO SU AST – UMBRIAON

I commenti

«Bene la Commissione europea che ha pubblicato la proposta di Regolamento per il Meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera inserendo anche acciaio e inox come aveva chiesto Forza Italia. Dobbiamo difendere l’industria siderurgica italiana dalla concorrenza sleale cinese» ha scritto in un tweet l’europarlamentare e coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani. «L’acciaio italiano di qualità – acciaio inox e altri acciai speciali – è salvo» ha sottolineato in una nota Daniela Rondinelli, europarlamentare M5s, firmataria insieme a tutta la delegazione del movimento e ad altri otto eurodeputati di una lettera inviata, sempre nei giorni scorsi, alla Commissione per chiedere proprio l’inserimento nel testo di inox e prodotti speciali. Rondinelli ha spiegato che rientrano nella lista dell’Emissions Trading System europeo (Ets) inox, speciali, rotaie, palancole, tubi, mentre vengono espressamente escluse le ferroleghe e il rottame. «La scelta iniziale – ha continuato l’esponente pentastellata – avrebbe seriamente danneggiato la filiera siderurgica italiana e minacciato l’industria d’eccellenza umbra, Acciai Speciali di Terni (Ast). È con convinzione che ho portato avanti l’iniziativa, sconcertata dalla possibilità che la Commissione europea potesse assumere una posizione così lontana dalla logica del Green New Deal».