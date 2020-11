Ast sempre più ‘digitale’: c’è la nuova piattaforma

Se per il ‘Digital Economy and Society Index’, che monitora le prestazioni degli stati membri in termini di connettività digitale, competenze digitali, attività online e servizi pubblici digitali, l’Italia si posiziona al 25° posto in Europa su 28 paesi, c’è una cosa che l’emergenza Covid-19 ha insegnato al mondo delle imprese italiane: oggi davvero non possono più prescindere da un significativo processo di digitalizzazione.

Il contesto e le implicazioni

La trasformazione dunque ha subìto una forte spinta, ma con tutte le cautele del caso, poiché non si tratta di cosa banale. La rivoluzione digitale nelle aziende infatti non è solo di natura tecnologica, ma interessa tutti gli aspetti della vita di impresa, processi di business, strategie, organizzazione e cultura, le persone. Il lavoro che precedentemente veniva compresso all’interno dello spazio fisico e nel rapporto diretto di dipendenza subordinato o autonomo con un’azienda, ora assume forme e modalità completamente diverse. Per questo si sviluppano nuovi strumenti a supporto del modo differente di vivere il lavoro. E questo accade anche in settori dove potrebbe sembrare incredibile l’applicazione delle nuove tecnologie, come quello siderurgico.

La nuova piattaforma

La realtà invece è un’altra ed è completamente opposta: tutta la tecnologia d’avanguardia utilizza l’acciaio, l’unico materiale capace di sviluppare elementi infinitamente sottili e incredibilmente resistenti. Non avremmo uno smartphone in tasca o un tablet tra le mani se non avessimo l’acciaio. È chiaro dunque che anche al suo interno le aziende devono stare al passo: lunedì ad esempio i dipendenti di Acciai Speciali Terni hanno ricevuto comunicazione di una nuova piattaforma online, dove possono richiedere tutta una serie di servizi interni, come l’assistenza ai sistemi travel, ristorazione, assistenza agli uffici, stampa e traduzioni, pulizia e disinfestazione, parco auto, eventi, posta e fattorinaggio. Procedure che fino ad oggi richiedevano sprechi di tempo, di carta, di energia e di risorse, oggi sono digitalizzate in un unico contenitore online.

L’applicazione

Da metà settembre inoltre è attiva la nuova APP per i dipendenti che, scaricando l’applicazione, possono rimanere aggiornati sulle ultime news e comunicazioni aziendali, avere accesso diretto ai servizi HR e welfare: l’ultima novità riguarda ad esempio la possibilità di visualizzare in pdf e scaricare la busta paga direttamente sullo smartphone, permettendo anche in questo caso di evitare lo spreco di carta legato all’invio del cedolino via posta.

Gli strumenti tecnologici per il lavoro

Controllo in real time sui punti di accesso al parco di stoccaggio e sui tempi di attraversamento dei mezzi all’interno dello stabilimento sono invece le nuove soluzioni all’avanguardia adottate dalla divisione IT di AST per monitorare e intervenire in ogni singolo step di ricezione delle materie prime. Uno step importante nella trasformazione digitale dell’acciaieria, grazie al quale AST ha ottenuto benefici per quanto riguarda l’efficienza nell’approvvigionamento delle materie prime, per la gestione logistica e per l’industrial safety.

Per non parlare delle nuove tecnologie applicate direttamente alla produzione di acciaio su cui però regna sovrano il segreto industriale.