Ast: sindacati e Bandecchi convocati il 16 ottobre in Regione

TUTTO SU AST – UMBRIAON

Dopo la lettera fatta partire nei giorni scorsi dai sindacati alla volta delle istituzioni locali e nazionali, arriva da parte della Regione Umbria la convocazione di un incontro sullo scottante tema dell’Ast di Terni. L’appuntamento è per il 16 ottobre alle ore 15, alla presenza del sindaco Stefano Bandecchi che proprio lunedì è tornato ad attaccare con toni molto duri, alla sua maniera, l’azienda di viale Brin sulla questione ambientale, in particolare sul tema della bonifica della discarica. Per le organizzazioni sindacali di Fim, Fiom, Uilm, Fismic e Ugl sarà l’occasione, alla luce dello stallo nella firma dell’accordo di programma, di chiedere conto dei nodi ancora non sciolti, a partire da energia, infrastrutture e, sulla scorta delle ultime polemiche, della discarica.