Ast Terni: si rompe una conduttura. Allagamenti in serie dentro e fuori l’azienda

Una scena surreale, originata da un guasto ad una conduttura idrica industriale delle acciaierie di Terni che, per fortuna, non ha causato ferimenti. Di surreale c’era senz’altro il getto d’acqua alto una quindicina di metri, ad una pressione elevatissima, che per diversi minuti ha interessato l’area di Ast-Arvedi a ridosso dell’ingresso principale, inondando il piazzale interno e anche l’adiacente viale Brin fra la curiosità degli automobilisti in transito. Il fatto è accaduto nella tarda mattinata di giovedì ed ha portato all’intervento sul posto degli addetti interni di Ast, dei vigili del fuoco di Terni e della polizia Locale. Il guasto alla conduttura è stato poi risolto con la chiusura di alcune valvole ma fra lavoro con le idrovore per risolvere gli allagamenti, verifiche e conta dei danni, l’intervento è destinato a proseguire ancora a lungo. Nel mentre, anche la viabilità su viale Brin è stata dapprima interrotta e poi regolata con senso unico alternato. Sotto la lente dei controlli c’è finita anche la palazzina più vicina alla perdita, che accoglie alcuni impianti tecnologici delle acciaierie: attivata anche in questo caso l’analisi per capire quali e quanti danni abbia riportato la struttura. Intanto nel corso della giornata verrà sparso del sale su viale Brin: il rischio ghiaccio, considerando le temperature e che servirà del tempo perché l’acqua si asciughi del tutto, è reale.

