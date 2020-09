Ast, Tesei scrive a Conte e Patuanelli

A 24 ore dall’incontro in videoconferenza con i sindacati, la presidente della Regione Donatella Tesei ha inviato venerdì mattina una lettera al presidente del consiglio, Giuseppe Conte, e al ministro allo sviluppo economico, Stefano Patuanelli, per chiedere la convocazione di un incontro su Acciai Speciali Terni alla presenza della proprietà della multinazionale. Obiettivo quello di «valutare ed assumere tutte le iniziative istituzionali utili a definire un quadro di certezze ed un percorso in grado di garantire competitività alle acciaierie e all’intero sistema produttivo dell’area e del Paese».

TUTTO SU AST

Le richieste

Nella lettera – spiega palazzo Donini – viene specificata l’importanza e la strategicità del sito siderurgico a ciclo integrato di Terni e «la necessità di rafforzarne i fattori di competitività, anche alla luce dei contenuti degli accordi sottoscritti presso il ministero dello sviluppo economico il 3 dicembre 2014 e il 12 giugno 2019 che devono trovare, in sede governativa, la necessaria declinazione, anche alla luce dei possibili contenuti delle politiche e dei progetti del piano nazionale di ripresa e resilienza in fase di elaborazione». Sempre venerdì la Tesei avrebbe inoltrato una nota all’amministratore delegato di Ast, Massimiliano Burelli, relativa proprio agli impegni sottoscritti nell’accordo di un anno fa. La stessa governatrice dovrebbe inoltre avere un’intelocuzione separata con l’azienda prima del nuovo incontro con i sindacati programmato in Regione il 9 ottobre.