Ast, ‘valzer’ di dirigenti in viale Brin

Partenze, ‘promozioni’ e nuovi arrivi ai piani alti di viale Brin, dove nelle ultime due settimane – come riportato polemicamente anche dalle rsu – si è registrato un particolare via vai di dirigenti.

LE RSU: «GESTIONE UNILATERALE»

‘Super’ direzione acquisti e approvvigionamenti

Il primo a lasciare Ast, l’11 giugno, è stato il direttore governance Nicola Allocca (tra le altre cose anche vicepresidente anti-corruzione dell’Ocse), che ha deciso di accettare un’altra offerta fuori dall’acciaieria. A sostituirlo Lorenzo Rinaldi, già a capo (ad interim) dell’internal control system. Il dirigente, che riferirà direttamente all’ad Massimiliano Burelli, ha assunto inoltre gli incarichi di business continuity officer, rappresentante della direzione del sistema di gestione per la qualità e responsabile della funzione di conformità per la prevenzione della corruzione. Dal 15 giugno ha preso invece servizio in Ast Riccardo D’Agostini, con l’incarico di direttore information tecnology, settore nel quale ha già avuto significative esperienze manageriali in Leonardo e Avio. Subentra al direttore di stabilimento Massimo Calderini, che dal dicembre scorso aveva svolto ad interim anche questo ruolo. Infine ha lasciato l’azienda il 19 giugno Riccardo Collodel, direttore di approvvigionamenti, appalti, servizi e consulenze, trasporti, materiali, manutenzioni, oltre che degli approvvigionamenti indiretti. Contestualmente Ast ha deciso di procedere ad un accorpamento della stessa funzione con quella degli acquisti di materie prime, costituendo un’unica direzione. Questa verrà affidata a Pablo Abasolo, già responsabile degli acquisti. Anche lui, come gli altri due colleghi manager che hanno assunto i nuovi ruoli, riporterà direttamente all’ad Burelli.