Ast, verso una fermata estiva di 4 settimane

I timori degli ultimi giorni su un nuovo stop della produzione di Ast sono destinati a concretizzarsi venerdì mattina, quando l’azienda vedrà rsu e rappresentanti territoriali dei metalmeccanici in un incontro convocato per le 12.30. Al vertice si prospetta l’annuncio di una nuova attivazione della cassa integrazione ordinaria per circa quattro settimane, per un massimo di 2.210 dipendenti, dal 19 luglio al 23 agosto, ad esclusione della fermata collettiva che sarà programmata 7 al 20 agosto.

TUTTO SU AST

La Fismic preoccupata

Ad esporsi sulla tematica è la Fismic Confsal, fortemente «preoccupata del contenuto della lettera del Gruppo Arvedi relativamente al sito produttivo di Terni. Purtroppo – scrive la segreteria provinciale – eravamo stati facili profeti quando alla presentazione delle linee guida del piano industriale dichiaravamo le nostre perplessità sui tempi e sulle garanzie, visti i risultati deludenti relativi all’accordo di programma del 2005. Alla luce di quanto dichiarato dal Gruppo Arvedi riguardo al sito produttivo Ast non è evitabile porsi alcune domande; 1) Il 22 giugno nell’incontro ufficiale e nella discussione affrontata, sul punto delle criticità incontrate dall’azienda, l’energia non era stata evidenziata come (invece sembra) emergenziale. 2) Il problema energia, infrastrutture, logistica, etc. sono da sempre le maggiori problematiche che impattano con le prospettive dell’azienda. 3) Sono intervenute novità sostanziali rispetto a quanto concordato tra le varie istituzioni locali e nazionali ed il Gruppo Arvedi rispetto l’acquisizione di Acciai Speciali Terni? 4) La situazione di Acciaierie D’Italia e il piano nazionale della siderurgia puo influire nel futuro di Acciai Speciali Terni? Per tutti questi motivi riteniamo che sia finito il tempo dei rinvii, delle attese e delle indecisioni ma che sia arrivato il tempo delle decisioni e delle assunzioni di responsabilita. Chiediamo al ministro Urso, come dichiarato il 26 maggio alla riunione al Mimit, la convocazione nei primi giorni di luglio con la presenza di tutte le istituzioni – conclude la Fismic – per continuare il confronto ed affrontare i dettagli del piano industriale che gia ha subito troppi ritardi. I ritardi della burocrazia non possono più continuare a pagarla i lavoratori, sia in termini economici che di tranquillità quotidiana».