Ast, vertici della sanità umbra in visita all’hub vaccinale di viale Brin

Visita dei vertici della sanità umbra – il commissario regionale Covid Massimo D’Angelo e il direttore della sanità regionale Massimo Braganti, insieme al direttore del distretto di Terni della Usl Umbria 2, Stefano Federici – mercoledì mattina in Ast per prendere visione del lavoro condotto dall’azienda di viale Brin sul fronte vaccinazione anti Covid. Apprezzamento è stato espresso per l’hub vaccinale e relativa organizzazione che consentirà, una volta che le dosi saranno rese disponibili, di vaccinare circa 2.600 lavoratori fra dipendenti Ast e personale delle ditte esterne. D’Angelo, Braganti e Federici sono stati accolti dal welfare manager di Ast Giovanni Scordo, dal direttore di stabilimento Dimitri Menecali e dal responsabile risorse umane Alessandro Rusciano. La visita ha riguardato l’area della mensa adibita ad hub vaccinale con percorsi dedicati, punti di somministrazione ed altri di attesa post-vaccino. Un potenziale che l’azienda è determinata ad utilizzare non appena verrà resa nota la disponibilità di dosi. In questo senso l’arrivo in Umbria del commissario nazionale Covid Francesco Paolo Figliuolo, atteso venerdì all’ospedale di Perugia, potrebbe portare qualche elemento di certezza in più in ordine alla ‘tabella di marcia’, sul fronte degli approvigionamenti e dei criteri di utilizzo.

TUTTO SU AST – UMBRIAON